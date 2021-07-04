Стало відомо, скільки українців отримали Covid-вакцини у Польщі

У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися майже 30 тисяч іноземців, з яких найбільшу групу становлять громадяни України.

Джерело: Укрінформ з посиланням на МОЗ Польщі

Деталі: До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу серед них становлять громадяни України – більше 10,6 тисяч.

Українці вакцинуються на території Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною.

Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують eлектронне направлення на щеплення автоматично, в іншому випадку потрібно отримати направлення у лікаря на підставі закордонного паспорта.

Дослівно: "Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців".

Нагадаємо: У Польщі здійснено майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися більше 13,7 млн осіб.