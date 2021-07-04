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Зеленський: "Сі Бриз" є сигналом, що Україну не лишили наодинці з агресією РФ

Неділя, 4 липня 2021, 16:06
Зеленський: Сі Бриз є сигналом, що Україну не лишили наодинці з агресією РФ
фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що наймасштабніші за всю історію навчання "Сі Бриз" цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Джерело: Зеленський під час робочої поїздки на Одещину, повідомляє сайт президента

Деталі: Під час поїздки на Одещині Зеленський відвідав есмінець "Росс" Військо-Морських Сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз – 2021".

На борту есмінця президент поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-Морських Сил США віце-адміралом Юджином Блеком.

Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День Незалежності США, і привітав американський народ.

"Я вважаю, що ці дві події пов'язані між собою. Адже сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш упевнено та успішно захищати нашу незалежність", – зазначив він.

Зі свого боку віце-адмірал Юджин Блек наголосив, що для американських військових – велика честь вітати на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Він зазначив, що під час навчань "Сі Бриз – 2021" відпрацьовується багато елементів для досягнення взаємосумісності, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСША
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