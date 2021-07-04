Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Папу Римського госпіталізували для операції

Неділя, 4 липня 2021, 19:57

Папа Франциск був доставлений до лікарні в Римі для планової операції з лікування проблеми з товстою кишкою.

Джерело: ВВС

Деталі: Представник Ватикану Маттео Бруні сказав, що додаткова інформація з'явиться після того, як операція пройде в університетській лікарні Джемеллі.

Раніше в неділю 84-річний Папа звернувся до тисяч людей на площі Святого Петра.

Це перший раз, коли понтифік потрапляє до лікарні з моменту його обрання в 2013 році.

У своїй заяві Ватикан повідомив, що він лікується від "симптоматичного дивертикулярного стенозу" товстої кишки.

Під час недільного благословення на площі Святого Петра Папа оголосив, що поїде до Словаччини у вересні після богослужіння в Будапешті, столиці Угорщини.

Теми: релігія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВіДЕОЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують

У Києві авто влетіло в учасників ДТП: постраждали мати і двоє дітей

фотоНа Сході України від обстрілу загинув військовий медик

Потоп у Криму: 5 будинків повністю зруйновані, затопило психдиспансер

Виробник шампанського Moёt погодився називати його "ігристим" для постачання до РФ

Скандальний "слуга" розповів, як поліція возила його до нарколога

Усі новини...
релігія
Зеленський розповів Папі Римському, що в Україні всі релігії мирно співіснують
Лавров вважає, що на Заході у школах вчать про бісексуальність Христа
У Греції священник облив кислотою сімох митрополитів
Останні новини
06:31
ЗМІ: ОАЕ є “найвакцинованішою” країною — понад 70% населення повністю щеплені
05:34
COVID-19 у світі: Випадків менше, ніж днем раніше, найбільше в Індії
04:59
Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47
04:16
Понад сотня людей зникли безвісти після зсувів у Японії
03:24
Повстанці в Тиграї, де вирує війна, погодилися на режим припинення вогню
02:31
Джонсон 5 липня підтвердить ослаблення обмежень в Британії, попри “Дельту”
01:36
Куба евакуювала 70 тисяч людей через ураган “Ельза”
00:35
ВіДЕОЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують
23:43
У Києві авто влетіло в учасників ДТП: постраждали мати і двоє дітей
22:46
фотоНа Сході України від обстрілу загинув військовий медик
Усі новини...