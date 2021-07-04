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Папу Римського госпіталізували для операції

Неділя, 4 липня 2021, 19:57
Папу Римського госпіталізували для операції

Папа Франциск був доставлений до лікарні в Римі для планової операції з лікування проблеми з товстою кишкою.

Джерело: ВВС

Деталі: Представник Ватикану Маттео Бруні сказав, що додаткова інформація з'явиться після того, як операція пройде в університетській лікарні Джемеллі.

Раніше в неділю 84-річний Папа звернувся до тисяч людей на площі Святого Петра.

Це перший раз, коли понтифік потрапляє до лікарні з моменту його обрання в 2013 році.

У своїй заяві Ватикан повідомив, що він лікується від "симптоматичного дивертикулярного стенозу" товстої кишки.

Під час недільного благословення на площі Святого Петра Папа оголосив, що поїде до Словаччини у вересні після богослужіння в Будапешті, столиці Угорщини.

"Українська правда" у Threads

Теми: релігія
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