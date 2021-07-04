В Альпах на смерть замерзли дві жінки, які заблукали в горах
Неділя, 4 липня 2021, 20:19
Двоє жінок замерзли на смерть в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів в області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.
Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили у швейцарську лікарню.
Троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення.
Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.
Екстремальні погодні умови сильно ускладнили рятувальну операцію. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.