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Виробник шампанського Moёt погодився називати його "ігристим" для постачання до РФ

Неділя, 4 липня 2021, 20:51

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення, яке всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це LVMH заявило у повідомленні, переданому у неділю до ділової агенції Bloomberg.

Щоби відновити постачання продукції на російський ринок, компанія невдовзі змінить оформлення пляшок, що спрямовуються до РФ, назвавши "ігристим" вином вироблене нею шампанське.

LVMH, що відома своїми лакшері-товарам та орієнтується на ринки, де така продукція особливо затребувана, визнала, що останні законодавчі зміни у РФ призвели до "дуже тимчасового призупинення постачань" до Росії. Після внесення змін логістичний ланцюжок має відновитися.

Як повідомляла "Європейська правда", 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино". Ще тоді  Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Теми: ФранціяРосія


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