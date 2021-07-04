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У Києві авто влетіло в учасників ДТП: постраждали мати і двоє дітей

Неділя, 4 липня 2021, 23:43

У Києві на бульварі Дружби народів авто влетіло в автомобіль аварійного комісара і два автомобіля, які були учасниками попереднього ДТП. В результаті постраждала жінка і двоє дітей.

Джерело: dtp.kiev.ua

 

Деталі: Повідомляється, що спочатку жінка-водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo. Аварійний комісар приїхав для оформлення ДТП.

Дослівно: "І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто.

Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані".

 

Більше деталей: Повідомляється, що діти доставлені в Охматдит.

Теми: ДТПКиїв


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