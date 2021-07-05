У неділю менше українців вакцинувалися проти COVID, ніж у суботу 

4 липня в Україні 24 363 людини щеплено проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 15 260 людей, другу дозу – 9 103 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: У неділю 4 липня для імунізації населення працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення, 120 центрів вакцинації.

У суботу 3 липня працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення і 125 центрів вакцинації. Тож було щеплено 38 857 людей (першою дозою – 21 489 людей, другою дозою – 17 368 людей).

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, щеплено 2 074 988 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 074 986 людей, повністю імунізовані 850 394 особи (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 2 925 380 щеплень.

Станом на 4 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 774 553 людини.