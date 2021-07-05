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Зловмисники хотіли захопити 50 га державного лісу на елітних землях Київщини

Понеділок, 5 липня 2021, 11:21
Зловмисники хотіли захопити 50 га державного лісу на елітних землях Київщини

Правоохоронці виявили та заблокували протиправну схему виведення з державної власності земель лісового фонду на території Вишгородського району Київської області.

Джерело: ДБР, СБУ

Деталі: Встановлено, що група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 гектарів лісу та продати третім особам. Орієнтована вартість вказаних земель становила понад 100 млн гривень.

До оборудки за хабарі вони залучили службових осіб Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу.

Посадовці діяли за незаконну грошову винагороду і виконували злочинні вказівки організаторів "схеми". 

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями злочинної діяльності фігурантів. Під час обшуків було вилучено документи, які підтверджують протиправний характер їхньої діяльності.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам протиправної діяльності.

Українська правда

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Теми: земляДБРСБУ
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