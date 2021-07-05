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Зеленський хоче затвердити стратегію зовнішньої політики України до 30-річчя незалежності

Понеділок, 5 липня 2021, 11:31
Зеленський хоче затвердити стратегію зовнішньої політики України до 30-річчя незалежності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається затвердити Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 24 серпня, 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у своєму виступі на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії, побудованої на наших національних інтересах. Я очікую, що матиму можливість затвердити такий грунтовний документ, а саме Стратегію зовнішньополітичної діяльності України, вже до 30-річчя нашої незалежності", - зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, Стратегію зовнішньополітичної діяльності України на 2021-2024 роки було прийнято Кабміном і направлено на затвердження президенту.

Детальніше про це - у статті: Поворот до Китаю? Запитання до зовнішньополітичної стратегії України.

Теми: ЗеленськийДень Незалежності
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