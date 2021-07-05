Відомий радянський режисер помер від COVID

Російський кінорежисер, народний артист РРФСР Володимир Меньшов помер від коронавірусу.

Джерело: російська служба ВВС news з посиланням на кіноконцерн "Мосфільм"

Дослівно "Мосфільм": "Кіноконцерн "Мосфільм" і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році".

Деталі: Відзначається, що в кінці червня Меньшова включили до першої п'ятірки списку партії "Справедлива Росія" на виборах до Держдуми, які повинні пройти у вересні.

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