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Кулеба: членство України в НАТО – питання часу і ціни, яку ми заплатимо

Понеділок, 5 липня 2021, 11:53

Україна твердо налаштована отримати членство в НАТО, а поки розвиває регіональні альянси для зміцнення своєї безпеки.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30: Міжнародна політика", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо. А поки ми не є членами великого альянсу, маємо оточити себе альянсами з дружніми державами", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що для зміцнення своєї безпеки Україна розвинула військово-технічну співпрацю зі США, Великою Британією та Туреччиною, а також приєднала до Програми розширених можливостей НАТО.

"Ми поки не є членами НАТО. Ми не маємо гарантій безпеки від інших держав. Низка важливих країн світу з політичних, виключно політичних причин не продає нам озброєння, яке здатне зміцнити нашу оборону. Це сувора реальність", - додав він.

Україна також створює регіональні альянси, які мають допомогти в інтеграції до ЄС та НАТО.

"За останні півтора року ми створили Квадригу України та Туреччини, Асоційоване тріо України, Грузії та Молдови та Люблінський трикутник України, Польщі та Литви. Трикутник має і набагато ширший контекст - це важливий елемент активного посилення ролі України у Центральній Європі. Тут, у Центральній Європі, ми свої. І немає тут "єдиного народу" росіян, білорусів та українців. Якщо і є міф про "три братні народи" в нашій частині Європи, то це швидше міф про Леха, Чеха і Руса, який був витертий з історії", - додав Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що у НАТО не готові давати Україні графік чи орієнтири її вступу до Альянсу.

Читайте також про останнє рішення НАТО щодо УкраїниГрузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

а також Без згадки про членство: як Україна та НАТО можуть спільно змінити реальність

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна


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