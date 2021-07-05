Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Наш національний інтерес – мир, і це моя мета

Понеділок, 5 липня 2021, 12:20
Зеленський: Наш національний інтерес – мир, і це моя мета
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає своєю головною метою на посаді мир в Україні, протидію агресії Росії та відновлення територіальної цілісності України.

Джерело :президент на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

Пряма мова: "Окремі держави нав'язують багатьом країнам підходи до міжнародних взаємин. Результат – це ерозія міжнародного правопорядку. 

Наша основна мета протидіяти цьому в контексті тільки власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир. Не десь, а мир на нашій землі. І це – моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України – найвищий пріоритет нашої роботи.

Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації та війна на Донбасі – це виклик для всіх, для всього демократичного світу". 

Деталі: Формування сильного "зовнішнього фронту" України Зеленський назвав і своїм особистим завданням, і завданням міністра закордонних справ, і завданням кожного дипломата. 

За словами Зеленського, дипломатія – це і шлях до миру, і шлях до Євросоюзу, і захист українців у будь-якому куточку світу.

Зеленський нагадав, що деокупація АРК залишається серед найголовніших зовнішньополітичних пріоритетів, як і протидія "перетворенню Криму на військову базу на Чорному морі".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийміжнародні відносинидипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: