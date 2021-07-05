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Зеленський: Наш національний інтерес – мир, і це моя мета

Понеділок, 5 липня 2021, 12:20
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає своєю головною метою на посаді мир в Україні, протидію агресії Росії та відновлення територіальної цілісності України.

Джерело :президент на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

Пряма мова: "Окремі держави нав'язують багатьом країнам підходи до міжнародних взаємин. Результат – це ерозія міжнародного правопорядку. 

Наша основна мета протидіяти цьому в контексті тільки власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир. Не десь, а мир на нашій землі. І це – моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України – найвищий пріоритет нашої роботи.

Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації та війна на Донбасі – це виклик для всіх, для всього демократичного світу". 

Деталі: Формування сильного "зовнішнього фронту" України Зеленський назвав і своїм особистим завданням, і завданням міністра закордонних справ, і завданням кожного дипломата. 

За словами Зеленського, дипломатія – це і шлях до миру, і шлях до Євросоюзу, і захист українців у будь-якому куточку світу.

Зеленський нагадав, що деокупація АРК залишається серед найголовніших зовнішньополітичних пріоритетів, як і протидія "перетворенню Криму на військову базу на Чорному морі".

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленськийміжнародні відносинидипломатичні відносини


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