Кожен другий не схвалює діяльності президента Зеленського

За результатами червневого опитування українці скоріше негативно оцінюють діяльність президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного з 22 до 29 червня

Деталі: Зокрема, 52,7% не схвалюють діяльності Зеленського проти 34,1%, які схвалюють (ще 13,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання).

З 22 до 29 червня 2021 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю з використанням планшета (CAPI).

Було опитано 2031 респондента віком від 18 років, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.