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Українці переважно вважають, що законопроєкт Зеленського не страшний для олігархів

Понеділок, 5 липня 2021, 12:58

Більше половини українців вважають, що президентський закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів.

Джерело: соціологічне дослідження проведене КМІС з 22 до 29 червня

Деталі: 56,4% – вважають, що закон про деолігархізацію не загрожує олігархам і лише 20,4% респондентів вважають, що він становить загрозу.

Ще 23,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

 

Опитування проводилося методом особистого інтерв’юз використанням планшета. Опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Передісторія:

1 липня Верховна рада у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Теми: олігархиВерховна Рада


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