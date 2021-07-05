Гроза і дощі – синоптики дали прогноз на найближчі дні

У найближчі дні в Україні очікуються грозові дощі, місцями град і шквали.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 6 липня в північних і західних областях України місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території – помірні грозові дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с, в південній частині, вдень і в східних областях місцями значні дощі. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза, вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період спостережень у Києві 6 липня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 33,9 градусів тепла в 1924 році, а найнижча – вночі на позначці 7,9 градусів вище нуля в 1912 році.

7 липня у південній частині України, у південно-східних, місцями в центральних областях і Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території – без опадів. Вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 27-32°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в середу без опадів, вночі 17-19°, вдень 28-30°, вітер північно-східний, 5-10 м/с.