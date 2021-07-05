Пєсков прокоментував слова пропагандиста РФ про "бандерівців" у владі в Україні

У Кремлі заявили, що не вважають, що при владі в Україні перебувають нацисти, але бачать "істотну політичну роль прихильників нацизму в цій країні".

Джерело: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів, цитує РІА "Новости"

Деталі: Так Пєсков прокоментував слова російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо того, що в Україні до влади прийшли "бандерівці, які сповідують нацистську ідеологію".

Думка про те, що до влади в Україні прийшли "бандерівці", не є офіційною позицією Москви, заявив Пєсков.

Пряма мова: "Те, що прихильники нацизму і бандерівці в Україні в пошані, навряд чи хтось зможе з цим сперечатися. Вони там є, і вони мають величезний вплив на суспільне і внутрішнє життя, внутрішньополітичне життя України. Це перше. А щодо заяви Володимира Рудольфовича Соловйова, то він можк робити будь-які заяви".

Чому це важливо: Пропаганда РФ, яка 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, часто використовує в своїй риториці слова "фашизм" і "нацизм" щодо подій, що відбуваються в нашій країні.