Патрульні не включили камеру при затриманні нардепа "Слуги народу"

У поліції проведуть службове розслідування щодо патрульних, які зупинили нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара.

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, Брагар у Facebook

Пряма мова Клименка: "Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь в конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків.

Я особисто зустрівся з Євгеном Брагаром і вислухав його позицію.

Наразі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України збирає всі наявні відеозаписи та свідчення, щоб встановити повну та об’єктивну картину події. Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За декілька днів отримаємо й результати експертизи".

Деталі: Клименко наголошує, що у випадку встановлення порушень з боку поліцейських вони будуть притягнуті до відповідальності за законом.

Брагар повідомив, що за минулу добу здав поглиблений тест на вживання наркотичних речовин та вже встиг отримати результат. Негативний. Наразі нардеп готує заяву до ДБР.

Що передувало: Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар стверджує, що патрульні поліцейські звинуватили його у перебуванні в стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар.