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Президент Євроради у Литві зустрінеться з Тихановською і Зеленським

Понеділок, 5 липня 2021, 14:38

Президент Європейської ради Шарль Мішель у Вільнюсі проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у робочому графіку президента Євроради.

Шарль Мішель 5-6 липня перебуває з візитом у Литві з нагоди Дня державності цієї країни.

Зокрема, о 14.00 6 липня запланована його зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього, о 16.15, Мішель має зустрітися з Світланою Тихановською.

Як повідомлялося, офіс лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві.

Теми: ЗеленськийТихановськаЄвропаЛитва


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