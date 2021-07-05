Білорусь просить Росію видати відому співачку: їй загрожує до 12 років в'язниці

Генпрокуратура Білорусі направила Росії прохання про видачу співачки Анжеліки Агурбаш для притягнення до кримінальної відповідальності – їй може загрожувати до 12 років в'язниці.

Джерело: MK.RU, РБК з посиланням на співачку

Пряма мова Агурбаш: "Я знаю, що Генеральна прокуратура порушила проти мене дві кримінальні справи – за ч. 3 ст. 130 КК Білорусії (розпалювання ворожнечі) і ч. 2 ст. 368 (образа президента), вимагає моєї екстрадиції та передачі в СІЗО № 1 міста Мінська".

Деталі: Співачка додала, що зараз стосовно неї "йде екстрадиційна перевірка". Раніше її оголосили в розшук.

Звинувачення Білорусі артистка назвала нікчемними і безпідставними.

Повідомляється, що минулого літа Агурбаш підтримала білоруські протести і кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську. При цьому співачка брала участь в акціях солідарності з білоруськими протестувальниками у Москві. Також вона виступала зі зверненням до білорусів і закликала їх до об'єднання.

Якщо Агурбаш визнають винною, то за білоруським законодавством їй загрожує позбавлення волі до 12 років.

Співачка народилася в Мінську, у 2006 році вона стала заслуженою артисткою Білорусі.