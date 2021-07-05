Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через поширення штаму "Дельта" в Україні хочуть наростити темпи вакцинації

Понеділок, 5 липня 2021, 15:45
Через поширення штаму Дельта в Україні хочуть наростити темпи вакцинації

Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручили скоординувати роботу з місцевою владою для нарощування темпів вакцинації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді в глави держави йшлося, що кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я має бути готовою до протидії штаму "Дельта".

За інформацією уряду, в Україні станом на 5 липня зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%.

Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

Пряма мова: "Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: