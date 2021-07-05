Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через поширення штаму "Дельта" в Україні хочуть наростити темпи вакцинації

Понеділок, 5 липня 2021, 15:45

Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручили скоординувати роботу з місцевою владою для нарощування темпів вакцинації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді в глави держави йшлося, що кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я має бути готовою до протидії штаму "Дельта".

За інформацією уряду, в Україні станом на 5 липня зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%.

Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

Пряма мова: "Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності".

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця

Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Усі новини...
коронавірус
У Києві за добу 101 хворий на COVID, 2 людини померли
"Вдома" повертається: у МОЗ роз'яснили нові правила в'їзду в Україну
В Україні зареєстрували вакцину від Johnson & Johnson
Останні новини
02:53
Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді
01:50
Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ
00:55
5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський
00:28
У Нігерії бойовики викрали 140 школярів
23:49
ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом
23:19
Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 
22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській
22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу
21:39
ФотоУ Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
21:15
Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
Усі новини...