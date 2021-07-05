Через поширення штаму "Дельта" в Україні хочуть наростити темпи вакцинації

Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручили скоординувати роботу з місцевою владою для нарощування темпів вакцинації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді в глави держави йшлося, що кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я має бути готовою до протидії штаму "Дельта".

За інформацією уряду, в Україні станом на 5 липня зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%.

Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

Пряма мова: "Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності".