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Над печерами Києво-Печерської лаври нависла загроза: УПЦ МП просить у влади допомогу

Понеділок, 5 липня 2021, 17:04

У Києво-Печерській лаврі УПЦ МП просять владу допомогти ліквідувати аварійну ситуацію в лабіринтах Ближніх печер, які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: центр інформації УПЦ (МП)

Дослівно: "Останнім часом збільшився рівень зволоженості грунтів. У разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів печер, що може привести до непоправних втрат і людських жертв".

Деталі: Митрополит УПЦ МП Павел написав листа прем'єр-міністру Денису Шмигаль, де попросив допомогти зберегти "Лабіринти Ближніх печер" (корпус № 90), які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У лаврі вказують, що багаторічна амортизація і незадовільний стан підземних інженерних комунікацій, а також весняне сніготанення призводять до насичення водоносного горизонту над печерами і підтоплення печерного комплексу.

Моніторинг стану лабіринтів Ближніх печер свідчить про те, що рівень зволоженості грунтів, де розташований пам'ятник, збільшився.

За словами Павла, за результатами комісій ТЕБ та НС ситуація на цих ділянках печер визначена як надзвичайна регіонального масштабу.

Зазначені ділянки задіяні в паломницькому маршруті, тому "існує загроза руйнування лабіринтів печер, що може привести до непоправних втрат і людських жертв".

Митрополит Павел попросив Шмигаля розглянути можливість виділити з держбюджету кошти для протиаварійних робіт.

Ближні або Антонієві печери - комплекс підземних печер в Києво-Печерській Лаврі. Ширина печер - 1,5 метра, висота - 2,5 метра. Загальна довжина підземних коридорів Ближніх печер становить 383 метра.

Печери складаються з трьох вулиць, пов'язаних між собою переходами. Головна вулиця - Печерна, до якої примикає найдавніша в Ближніх печерах церква Введення Богородиці в храм.

Ще одне з найдавніших відгалужень в Ближніх печерах веде до так званої "загальної трапезної" печерських отців, де при преподобному Антонії братія збиралася на спільну трапезу. У печерах збереглася велика кількість житлових келій. Поховання преподобного Антонія розташоване в закритому завалом відгалуженні печер навпроти церкви в його честь, побудованої в кінці XVI - початку XVII століття.

Українська правда
Теми: церкварелігія


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