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ДБР викрило злочинну схему продажу деревини, яка "згоріла" на пожежах Луганщини

Понеділок, 5 липня 2021, 17:52

Слідчі та оперативні працівники ДБР викрили протиправну схему розкрадання лісоматеріалів на понад 2 мільйони гривень на території Луганської області.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Представники організованої злочинної групи виставляли на біржу якісні лісоматеріали за заниженими цінами. У документах прописувалось, що вони начебто згоріли під час минулорічних пожеж. Це дозволяло значно занижувати ціну на сировину. Крім того, ділки вказували менші обсяги деревини, ніж продавались насправді.

Організував злочинну групу підприємець, який раніше займав посаду радника голови одного з лісгопів. До групи також входили посадові особи ДП "Сєвєродонецьке ЛМГ", ДП "Новоайдарське ЛМГ", експосадовець Луганського обласного управління ЛМГ, колишній начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Вказаним особам сприяли місцеві працівники правоохоронних органів, які за винагороду "закривали очі" на порушення.

За цією схемою 2 липня 2021 року зловмисники спробували вивезти лісоматеріали з території держпідприємств. Працівники ДБР провели масштабну операцію та зупинили 26 вантажних автомобілів з причепами та 3 маніпулятори у різних населених пунктах Луганської області.

Загальна кількість деревини у вантажівках становила приблизно 800 кубів, а за документами - лише 308 кубів. Тобто понад 400 кубів лісопродукції планували вивезти без будь-якого обліку.

Орієнтовна загальна сума збитків становить понад 2 млн гривень.

На сьогодні проводяться комплексні заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин та зібрання доказів протиправної діяльності причетних осіб, кажуть у ДБР.

Наразі направлено клопотання до суду щодо накладення арешту на вилучену лісопродукцію, траспортні засоби та документацію.

Попередня кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (2 ст. 364 КК України).

Українська правда


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