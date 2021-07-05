У Грузії під час спуску з гори загинув український альпініст

У грузинських горах загинув український альпініст.

Джерело: повідомлення Федерації альпінізму і скелелазіння міста Києва

Дослівно: "2-го липня 2021 року о 10:30 за місцевим часом під час спуску після сходження на вершину Тетнульді (Грузія – ред.), що відбулося попереднього дня, 1го липня, в результаті зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів загинув Мрачковський Анатолій Миколайович, 1964 року народження".

Деталі: Висота вершини Тетнульді складає 4852 метри.

Сходження відбувалося в рамках Навчально-тренувальних зборів, що проводила Федерація. За чотири години тіло альпініста гелікоптером доставили в місцеву лікарню, де лікарями була констатована його смерть.

У Федерації вказують, що Мрачковський не перший раз брав участь у навчально-тренувальних зборах, а також, самостійно ходив у гори з друзями. Був на таких вершинах як пік Леніна, Казбек, Маттерхорн. Дуже багато ходив у рідних Карпатах.