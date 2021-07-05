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Зеленський 6-7 липня відвідає Литву

Понеділок, 5 липня 2021, 19:56
Зеленський 6-7 липня відвідає Литву

Президент Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литву з метою участі у 4-й міжнародній Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

Під час візиту також заплановане проведення переговорів Володимира Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, в межах візиту Володимир Зеленський на запрошення литовського президента візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.

У складі української делегації Литву відвідає у глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він проведе разом із міністрами закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом та Польщі Збіґневом Рау третє засідання Люблінського трикутника.

"Глави української, литовської та польської дипломатії обговорять протидію агресії РФ, ситуацію в Білорусі, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, подолання наслідків пандемії COVID-19. За підсумками зустрічі міністри підпишуть низку тристоронніх документів Люблінського трикутника" - йдеться у повідомленні МЗС.

Конференція з питань реформ в Україні - це ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні та їхнім пріоритетним цілям.

Конференція започаткована урядом України у 2017 році і виступає платформою, що об’єднує українських та іноземних державних діячів, топ-бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.

У попередні роки конференція відбувалася в Лондоні, Копенгагені і Торонто.

Теми: Зеленський
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