Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ

Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.

Джерело: два джерела Reuters в службах безпеки Іраку, джерела AFP

Деталі: Джерела Reuters повідомили, що безпілотник не зміг долетіти до території посольства.

Як зазначається, минулося без жертв.

AFP пише, що безпілотник був заряджений вибухівкою. Його збили американські сили. Вони випустили ракети в повітря, а джерела в службах безпеки Іраку заявили, що залпами безпілотник був збитий.

Зазначається, що це сталося через кілька годин після ракетного обстрілу бази, де розміщуються американські солдати на заході країни.