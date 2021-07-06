Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ
Вівторок, 6 липня 2021, 01:50
Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.
Джерело: два джерела Reuters в службах безпеки Іраку, джерела AFP
Деталі: Джерела Reuters повідомили, що безпілотник не зміг долетіти до території посольства.
Як зазначається, минулося без жертв.
AFP пише, що безпілотник був заряджений вибухівкою. Його збили американські сили. Вони випустили ракети в повітря, а джерела в службах безпеки Іраку заявили, що залпами безпілотник був збитий.
Зазначається, що це сталося через кілька годин після ракетного обстрілу бази, де розміщуються американські солдати на заході країни.