Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ

Вівторок, 6 липня 2021, 01:50
Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ

Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.

Джерело: два джерела Reuters в службах безпеки Іраку, джерела AFP

Деталі: Джерела Reuters  повідомили, що безпілотник не зміг долетіти до території посольства.

Як зазначається, минулося без жертв.

AFP пише, що безпілотник був заряджений вибухівкою. Його збили американські сили. Вони випустили ракети в повітря, а джерела в службах безпеки Іраку заявили, що залпами безпілотник був збитий.

Зазначається, що це сталося через кілька годин після ракетного обстрілу бази, де розміщуються американські солдати на заході країни.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАІрак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: