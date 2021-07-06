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Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ

Вівторок, 6 липня 2021, 01:50

Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.

Джерело: два джерела Reuters в службах безпеки Іраку, джерела AFP

Деталі: Джерела Reuters  повідомили, що безпілотник не зміг долетіти до території посольства.

Як зазначається, минулося без жертв.

AFP пише, що безпілотник був заряджений вибухівкою. Його збили американські сили. Вони випустили ракети в повітря, а джерела в службах безпеки Іраку заявили, що залпами безпілотник був збитий.

Зазначається, що це сталося через кілька годин після ракетного обстрілу бази, де розміщуються американські солдати на заході країни.

Теми: СШАІрак


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