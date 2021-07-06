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Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді

Вівторок, 6 липня 2021, 02:53
Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді

Відстикування від МКС та повернення на Землю  вантажного корабля Dragon компанії SpaceX відклали через екстремальні погодні умови біля узбережжя Флориди, де планувалося приводнення.

Джерело: NASA, "Укрінформ"

Деталі: Відстикування корабля тепер заплановане не раніш як на 7 липня. Раніше воно планувалося 6 липня.

Зазначається, що деякі параметри, такі як швидкість вітру і висота хвиль, повинні перебувати в певних межах, щоб гарантувати безпеку рятувальних команд, вчених і космічного корабля.

Dragon  доставить на Землю результати досліджень МКС.

Нагадаємо: Зараз до Флориди прямує ураган "Ельза".

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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