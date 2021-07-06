Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді
Вівторок, 6 липня 2021, 02:53
Відстикування від МКС та повернення на Землю вантажного корабля Dragon компанії SpaceX відклали через екстремальні погодні умови біля узбережжя Флориди, де планувалося приводнення.
Деталі: Відстикування корабля тепер заплановане не раніш як на 7 липня. Раніше воно планувалося 6 липня.
Зазначається, що деякі параметри, такі як швидкість вітру і висота хвиль, повинні перебувати в певних межах, щоб гарантувати безпеку рятувальних команд, вчених і космічного корабля.
Dragon доставить на Землю результати досліджень МКС.
Нагадаємо: Зараз до Флориди прямує ураган "Ельза".