У Росії літак із 28 людьми на борту впав у море

У Росії на Камчатці перед посадкою впав у море пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебували 28 осіб.

Джерело: "Meduza", "РИА Новости", ТАСС, РБК, "Интерфакс"

Деталі: Раніше з рейсом із Петропавловська-Камчатського до селища Палана було втрачено зв'язок, літак не приземлився. Спершу повідомлялося, що на борту 29 осіб (23 пасажири і 6 членів екіпажу).

За інформацією Камчатського авіаційного підприємства, зв'язок із рейсом №251 зник перед маневром при заході на посадку за 9 кілометрів від селища Палана.

На борту Ан-26 перебували 22 пасажири, у тому числі двоє дітей, і 6 членів екіпажу.

Пасажири – переважно жителі селища Палана. У списку пасажирів голова селища Палана Ольга Мохірева, начальник мобілізаційного відділу адміністрації Палани Олександр Андрєйкін і його дружина Ольга – начальник фінансового управління адміністрації.

Літак Ан-26 зник з екранів радарів приблизно за 10 хвилин до посадки в селищі Палана. Екіпаж мав здійснити посадку о 05.50 мск, але на зв'язок не вийшов. О 5:55 мск в аеропорту Палана оголосили тривогу, почалася пошуково-рятувальна операція.

Літак Ан-26 1982 року випуску належить ВАТ "Камчатське авіаційне підприємство".

Гендиректор компанії Олексій Храбров заявив журналістам, що перед вильотом літак був технічно справний.