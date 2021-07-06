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У Києві громадський транспорт працюватиме довше через Atlas Weekend

Вівторок, 6 липня 2021, 09:16
Фото Atlas Weekend

Київська влада вирішила подовжити роботу громадського транспорту у зв’язку із проведенням фестивалю Atlas Weekend.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів".

Деталі: У КМДА зазначили, що на період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжать роботу тролейбусів № 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

Передісторія: 

  • У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на території ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації проти COVID-19. Отримати щеплення можна щодня по 11 липня. Квиток на фестиваль для процедури імунізації мати не потрібно.

Українська правда
Теми: Київтранспорткультурамузика


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