У Києві громадський транспорт працюватиме довше через Atlas Weekend

Київська влада вирішила подовжити роботу громадського транспорту у зв’язку із проведенням фестивалю Atlas Weekend.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів".



Деталі: У КМДА зазначили, що на період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".



Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжать роботу тролейбусів № 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

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