Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сі Бриз-2021": злагодження на морі завершили, далі – "вільна гра"

Вівторок, 6 липня 2021, 10:18
Сі Бриз-2021: злагодження на морі завершили, далі – вільна гра

У міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2021" завершили фазу злагодження морської компоненти: міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море.

Джерело: Державна прикордонна служба України 

Деталі: Передача вантажів, буксирування аварійного судна та висадки оглядових груп, формування ордерів кораблів, плавання в строях, сигналовиробництво та контроль цивільного судноплавства – основний перелік вправ, відпрацьованих перед другою частиною морської компоненти – вільною грою.

Також на виході з пункту базування учасники відпрацьовували елемент відбиття нападу швидкісних маломірних катерів, а у відповідному полігоні – артилерійські стрільби по надводній і повітряній цілям.

Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово. 

Уже вдруге у таких масштабних маневрах флагман Морської охорони "Григорій Куроп’ятников" разом із кораблями потужних представників Військо-морських сил країн НАТО здійснював керівництво такими стратегічними епізодами, як стрільби, відбиття нападу на судна, а також типово прикордонними елементами – контроль цивільного судноплавства, сигналовиробництво.

"Григорій Куроп’ятников" входить у тактичну групу з есмінцем ВМС США "Росс", патрульним кораблем королівського флоту Великої Британії OPV "Trent", корветом ВМС Румунії "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарії "Бодри".

Корабель Морської охорони "Поділля" в тактичній групі з кораблями БО Грузії та ВМС ЗСУ виконували подібний перелік вправ, але в інших районах Чорного моря.

Паралельно на Дунаю відбувається відпрацювання запланованих елементів. 

Зважаючи на суттєве стратегічне значення найбільшої суднохідної річки регіону та постійне базування там саме морських прикордонників, надзвичайно важлива їхня роль у забезпеченні первинних дій та готовність як до оперативної протидії власними силами, так і до надання підтримки іншим військовим формуванням.

Про Дунайську фазу "Сі Бриз-2021" та про другий вихід в море міжнародних тактичних груп ДПСУ обіцяє розповісти у наступних публікаціях.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: