"Сі Бриз-2021": злагодження на морі завершили, далі – "вільна гра"

У міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2021" завершили фазу злагодження морської компоненти: міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Передача вантажів, буксирування аварійного судна та висадки оглядових груп, формування ордерів кораблів, плавання в строях, сигналовиробництво та контроль цивільного судноплавства – основний перелік вправ, відпрацьованих перед другою частиною морської компоненти – вільною грою.

Також на виході з пункту базування учасники відпрацьовували елемент відбиття нападу швидкісних маломірних катерів, а у відповідному полігоні – артилерійські стрільби по надводній і повітряній цілям.

Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово.

Уже вдруге у таких масштабних маневрах флагман Морської охорони "Григорій Куроп’ятников" разом із кораблями потужних представників Військо-морських сил країн НАТО здійснював керівництво такими стратегічними епізодами, як стрільби, відбиття нападу на судна, а також типово прикордонними елементами – контроль цивільного судноплавства, сигналовиробництво.

"Григорій Куроп’ятников" входить у тактичну групу з есмінцем ВМС США "Росс", патрульним кораблем королівського флоту Великої Британії OPV "Trent", корветом ВМС Румунії "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарії "Бодри".

Корабель Морської охорони "Поділля" в тактичній групі з кораблями БО Грузії та ВМС ЗСУ виконували подібний перелік вправ, але в інших районах Чорного моря.

Паралельно на Дунаю відбувається відпрацювання запланованих елементів.

Зважаючи на суттєве стратегічне значення найбільшої суднохідної річки регіону та постійне базування там саме морських прикордонників, надзвичайно важлива їхня роль у забезпеченні первинних дій та готовність як до оперативної протидії власними силами, так і до надання підтримки іншим військовим формуванням.

Про Дунайську фазу "Сі Бриз-2021" та про другий вихід в море міжнародних тактичних груп ДПСУ обіцяє розповісти у наступних публікаціях.