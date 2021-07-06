Головному супернику Лукашенка дали 14 років колонії

У Білорусі колишнього голову правління Белгазпромбанка Віктора Бабарика засудили до 14 років позбавлення волі.

Джерело: провладне видання БЕЛТА з посиланням на рішення Верховного суду від 6 липня, Telegram-канал Віктора Бабарика, РИА Новости в Telegram

Пряма мова судді Ігоря Любовіцького: "За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань остаточно Бабарику призначити 14 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії в умовах посиленого режиму зі штрафом в розмірі 5 тисяч базових величин, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на термін 5 років".

Дослівно з Telegram-каналу Віктора Бабарика: "Віктор Бабарико єдиний з фігурантів справи Белгазпромбанку не визнав провину, тому що нічого протизаконного не робив. Це в своїх промовах під час дебатів сторін довели і адвокати".

Деталі: Опозиція вважає, що Бабарику дали 14 років колонії за те, що він хотів стати президентом Білорусі.

Відзначається, що 6 червня під судом зібралося багато людей, які хотіли підтримати Бабарика, але в зал змогли потрапити не всі охочі.

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За словами захисту Бабарика, апеляційного оскарження опозиціонера позбавили, тому вирок найближчим часом оскаржать в порядку нагляду. Також будуть ставити питання про порушення прав політика перед комітетом з прав людини ООН.

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