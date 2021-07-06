Головному супернику Лукашенка дали 14 років колонії
У Білорусі колишнього голову правління Белгазпромбанка Віктора Бабарика засудили до 14 років позбавлення волі.
Джерело: провладне видання БЕЛТА з посиланням на рішення Верховного суду від 6 липня, Telegram-канал Віктора Бабарика, РИА Новости в Telegram
Пряма мова судді Ігоря Любовіцького: "За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань остаточно Бабарику призначити 14 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії в умовах посиленого режиму зі штрафом в розмірі 5 тисяч базових величин, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на термін 5 років".
Дослівно з Telegram-каналу Віктора Бабарика: "Віктор Бабарико єдиний з фігурантів справи Белгазпромбанку не визнав провину, тому що нічого протизаконного не робив. Це в своїх промовах під час дебатів сторін довели і адвокати".
Деталі: Опозиція вважає, що Бабарику дали 14 років колонії за те, що він хотів стати президентом Білорусі.
Відзначається, що 6 червня під судом зібралося багато людей, які хотіли підтримати Бабарика, але в зал змогли потрапити не всі охочі.
За словами захисту Бабарика, апеляційного оскарження опозиціонера позбавили, тому вирок найближчим часом оскаржать в порядку нагляду. Також будуть ставити питання про порушення прав політика перед комітетом з прав людини ООН.
Передісторія:
- Бабарика затримали 18 червня 2020 року. Його звинуватили в корупції і ухиленні від сплати податків. Його син Едуард Бабарико, якого теж звинувачують в економічних злочинах, також перебуває у в'язниці. При цьому ані батько, ані син своєї провини не визнали, а правозахисники присвоїли їм статус політв'язнів.
- Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанку розпочався 17 лютого. Справу розглядав Верховний суд. Державний обвинувач попросив засудити Бабарика до 15 років позбавлення волі.
- За версією слідства, Бабарико та його помічники "систематично отримували хабарі з 2004 року як організована злочинна група". Всього за цей час, як стверджує звинувачення, корпоративні клієнти виплатили їм більше 30 мільйонів білоруських рублів (більше 11 мільйонів доларів).
- Бабарика називали найбільш реальним суперником Лукашенка на виборах 2020 року. В результаті його до виборів не допустили.