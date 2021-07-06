Порошенко очолює президентський антирейтинг – опитування

За жодних обставин не проголосували б на виборах за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка 45% українців, за президента Володимира Зеленського – 27% виборців.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Після Порошенка в президентському антирейтингу йде представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко. За нього ні в якому б разі не віддали свій голос 36% виборців. За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко не хочуть голосувати 32%.

Не згодні голосувати за чинного президента Володимира Зеленського 27%. Також 24% українців не проголосували б за "радикала" Олега Ляшка. Кожен шостий не проголосував би за колишнього прем’єра Арсенія Яценюка, керівника ВО "Свобода" Олега Тягнибока та колишнього нардепа Євгена Мураєва.

Опитування групи "Рейтинг"

Якби найближчим часом відбулись вибори, то 29% українців віддали б свій голос за Володимира Зеленського. Йдеться про тих, хто визначився та точно прийшов би на дільницю.

Також 13,4% українців проголосували за Петра Порошенка, 12,5% – за Юрія Бойка, 11,3% – за Юлію Тимошенко.

Опитування групи "Рейтинг"

За Ігоря Смешка проголосували б 8,7% виборців, Євгена Мураєва – 5,5%, Володимира Гройсмана – 4,6% та 3,4% за Олега Ляшка. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

На майбутніх президентських виборах у 2024 році найбільше українці хотіли б бачити у списках Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко – 34% та 22% відповідно.

Бойка у списках хотіли б бачили 20% опитаних, Порошенка – 18%, Гройсмана – 15%, Смешка – 14%, Мураєва – 10%.

Опитування проводилось з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна, всього було опитано 2500 українців. Похибка дослідження складає не більше 2%.

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