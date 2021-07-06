Порошенко очолює президентський антирейтинг – опитування
За жодних обставин не проголосували б на виборах за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка 45% українців, за президента Володимира Зеленського – 27% виборців.
Джерело: опитування групи "Рейтинг"
Деталі: Після Порошенка в президентському антирейтингу йде представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко. За нього ні в якому б разі не віддали свій голос 36% виборців. За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко не хочуть голосувати 32%.
Не згодні голосувати за чинного президента Володимира Зеленського 27%. Також 24% українців не проголосували б за "радикала" Олега Ляшка. Кожен шостий не проголосував би за колишнього прем’єра Арсенія Яценюка, керівника ВО "Свобода" Олега Тягнибока та колишнього нардепа Євгена Мураєва.
Якби найближчим часом відбулись вибори, то 29% українців віддали б свій голос за Володимира Зеленського. Йдеться про тих, хто визначився та точно прийшов би на дільницю.
Також 13,4% українців проголосували за Петра Порошенка, 12,5% – за Юрія Бойка, 11,3% – за Юлію Тимошенко.
За Ігоря Смешка проголосували б 8,7% виборців, Євгена Мураєва – 5,5%, Володимира Гройсмана – 4,6% та 3,4% за Олега Ляшка. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.
На майбутніх президентських виборах у 2024 році найбільше українці хотіли б бачити у списках Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко – 34% та 22% відповідно.
Бойка у списках хотіли б бачили 20% опитаних, Порошенка – 18%, Гройсмана – 15%, Смешка – 14%, Мураєва – 10%.
Опитування проводилось з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна, всього було опитано 2500 українців. Похибка дослідження складає не більше 2%.
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