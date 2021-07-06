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У другому турі Зеленський здолав би усіх суперників – соціологи 

Вівторок, 6 липня 2021, 11:35
У другому турі Зеленський здолав би усіх суперників – соціологи 

Моделювання другого туру президентських виборів соціологами показує, що чинний президент Володимир Зеленський переміг би зараз усіх можливих опонентів.

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 30 червня – 3 липня  

Деталі: У парі Володимир Зеленський – Петро Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і  визначився з вибором). 

У парі Володимир Зеленський – Юлія Тимошенко – 61% проти 39%.

У парі Володимир Зеленський – Юрій Бойко – 66% проти 34%. 

 

Довідка: Соціологи "Рейтингу" з 30 червня до 3 липня 2021 року опитали 2500 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. 

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуваннявибориЗеленський
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