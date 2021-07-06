Більшість вірян в Україні вважають себе прихильниками ПЦУ

Переважна більшість українців 58% вважають себе належними до Православної Церкви України.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 25-28 червня

Дослівно: "Переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, а 7% – атеїстами.

Серед тих, хто вважає себе православними, більшість – 58% – вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник зріс порівняно з червнем 2020 року з 48% до 58%".

Деталі: Вважають себе належними до УПЦ МП 25% (проти 21.5% у червні 2020 року), а 12% респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату (проти 23% у червні 2020 року).

Найбільше респондентів позитивно ставляться до ПЦУ - 52% українців, цей показник за рік зріс з 42% до 52%.

У той же час до УПЦ МП позитивно ставляться 24% населення, нейтрально – 37%, а негативно – 35%.

До УГКЦ позитивно ставляться 36% українців, нейтрально – 50%, негативно – 7%.

Серед предстоятелів церков найбільше позитивно ставляться до Епіфанія - 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%.

Порівняно з червнем 2020 року показник тих, хто ставиться до Епіфанія позитивно зріс з 34% до 45%.

У той же час до Онуфрія позитивно ставляться 20%,а до Святослава Шевчука - 31%.

Предстоятелем об’єднаної церкви ПЦУ і УПЦ-МП 34% українців хотіли б бачити Епіфанія, Онуфрія – 15%. Серед тих, хто визначився з вибором, 68% обирають Епіфанія, 30% – Онуфрія.

У випадку об’єднання ПЦУ, УПЦ-МП і УГКЦ 27% обирають Епіфанія, 14% – Онуфрія, 13% – Шевчука. Серед тих, хто визначився з думкою, Епіфанія обирають 50%, Онуфрія – 25%, Шевчука – 24%.

Серед респондентів 41% вважають, що протести прихильників УПЦ-МП – це спроба дестабілізувати ситуацію в Україні. Вважають це протестами прихильників УПЦ-МП проти гонінь – 24%.

Серед самих прихильників УПЦ-МП 42% вважають це протестами проти гонінь, а 16% вважають дестабілізацією (решта не визначилися зі своїми поглядами).

КМІС проводив опитування упродовж 25-28 червня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 1003 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.