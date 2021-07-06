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Росія має у Криму потенційні носії ядерної зброї – заступниця голови МЗС

Вівторок, 6 липня 2021, 12:32
Ілюстративне фото

В окупованому Криму Росія вже розмістила потенційні носії ядерної зброї, заявляє перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Джерело: Джапарова під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика", Zn.ua

Пряма мова: "Росія активно розбудовує військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї".

Деталі: Джапарова додала, що РФ постійно збільшує в Криму число своїх військових та воєнної техніки. 

Заступниця міністра також нагадала, що нещодавно Кремль під виглядом військових навчань закрив на пів року частину Чорного моря, зокрема й у напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних суден.

"Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України, у світі та Південно-Східній Європі", - додала Джапарова. 

Вона зазначила, що своє панування в Криму РФ намагається закріпити за допомогою перетворення півострова на величезну військову базу.

Також окупанти у Криму придушують усі можливі форми протидії окупації, нагадала Джапарова.

Цьому передувало: Росія почала нарощувати військову присутність в регіоні Чорного моря, а також біля українського кордону. До того ж РФ використовує окупований Крим для демонстрації своєї сили. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про те, що Альянс збільшить свою присутність в Чорному морі.

За даними Міноборони України, Росія може протягом року здійснити військову провокацію з боку окупованого Криму, де на сьогодні налічується до 42 тисячі військовослужбовців.

Теми: КримзброяРосіяМЗС


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