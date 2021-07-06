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Генерал-лейтенанта у відставці судитимуть за неякісні бліндажі в зоні ООС

Вівторок, 6 липня 2021, 12:59
Генерал-лейтенанта у відставці судитимуть за неякісні бліндажі в зоні ООС

НАБУ та САП скерували до суду обвинувальні акти стосовно генерал-лейтенанта у відставці та посадовця Донецької ОДА, підозрюваних у розкраданні 2,87 млн грн при побудові бліндажів у зоні ООС.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Справу розслідували з 2015 року, підозри було оголошено в 2018 році, матеріали для ознайомлення було відкрито в травні 2021 року.

За даними слідства, в 2015 році генерал-майор Збройних Сил України (у відставці з кінця 2020 року –ред.) та посадовець Донецької обласної державної адміністрації, діючи в інтересах підрядної організації – комерційного підприємства, забезпечили перерахування йому коштів за роботи з будівництва фортифікаційних споруд, що були самостійно виконані підприємством як експериментальні та не відповідали замовленій Міністерством оборони України проєктній документації, що призвело до неможливості використання фортифікаційних споруд для забезпечення захисту військовослужбовців.

В результаті дій цих осіб держава втратила 2,87 млн грн, а військові у зоні ООС не отримали належних фортифікаційних споруд, спроможних їх захистити, наголошують антикорупційники. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

 

Наразі прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування НАБУ до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт у цій справі.

Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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