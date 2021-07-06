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У катастрофі російського Ан-26 ніхто не вижив, знайшли уламки літака

Вівторок, 6 липня 2021, 13:28
У катастрофі російського Ан-26 ніхто не вижив, знайшли уламки літака
telegram@kamchatka01

За попередніми даними, російський пасажирський літак Ан-26 розбився на Камчатці від удару об скелю, загинули всі пасажири й екіпаж.

Джерело: ТАСС, РИА Новости в Telegram

Деталі: Ан-26, імовірно, врізався у сопку (берегову скелю) неподалік від селища Палана, рятувальники знайшли уламки літака.

Одна частина фюзеляжу Ан-26 перебуває на схилі сопки Пятібратка, друга в морі приблизно за 4 км від узбережжя й аеропорту Палани, повідомив Тихоокеанський флот.

Можливою причиною аварії Ан-26 міг стати сильний боковий вітер, сказав "РИА Новости" голова компанії "Камчатське авіапідприємство" Олексій Храбров.

Ан-26, імовірно, розбився під час заходу на друге коло при посадці, була погана видимість, сказав губернатор.

Слідчий комітет РФ розглядає кілька версій катастрофи Ан-26 на Камчатці: несприятлива погода, несправність літака, помилка пілотування.

Ространснадзор почав перевірки щодо Камчатського авіапідприємства і Держкорпорації з організації повітряного руху.

Попередньо під час аварії літака ніхто не вижив.

У МНС відзначили, що через темряву і приплив пошукові роботи ускладнюються.

Місцева влада опублікувала список пасажирів літака, який летів із Петропавловська-Камчатського до Палани і впав.

За останніми даними, на борту було 28 осіб: 22 пасажири (серед яких двоє дітей) і 6 членів екіпажу.

Інформація про катастрофу на Камчатці з'явилася вранці 6 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяавіа
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