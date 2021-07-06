Український супутник виявився найвитривалішим, обійшовши 32 конкурентів

Український супутник PolyITAN-1, розроблений студентами КПІ, уже 7 років працює орбіті Землі, а 32 його конкуренти уже поламалися.

Джерело: пресслужба КПІ імені Сікорського

Деталі: Відзначається, що розробка Київського політеху пережила всіх аналогічних апаратів, відправлених спільною міжнародною місією на орбіту Землі сім років тому.

Супутник PolyITAN-1 досі самостійно забезпечує себе живленням й безперебійно передає сигнал на наземну станцію КПІ.

Розроблений в КПІ наносупутник типу Cubesat перевершив роботу своїх іноземних аналогів.

Влітку 2014-го року серед 33 інших схожих апаратів з 17 країн світу, ракета-носій "Дніпро" вивела його на орбіту Землі.

Космічна місія кпішного апарату була розрахована на один рік. У PolyITAN-1 було завдання випробовувати життєдіяльність супутника й усіх підсистем в умовах космосу, перевіряти їх взаємодію.

Всі супутники, відправлені тією місією в космос вже давно вийшли з ладу, частина просто згоріли і стали космічним сміттям.

І лише розроблений на базі столичної політехніки космічний апарат активно працює, а всі його параметри залишаються в межах норми.

Всі компоненти супутника створювали студенти й науковці шести факультетів та інститутів КПІ.

Після успішного запуску PolyITAN-1 з’явився PolyITAN-2. Апарат вийшов на орбіту з борту МКС в рамках проєкту QB50. Головним завданням супутника було вимірювання концентрацій атомарного кисню в термосфері – шарі атмосфери на висоті 80–400 км.

А далі були ще PolyITAN-3-PUT формату 3U, PolyITAN-4-BIO формату 3U та PolyITAN-5-Grav формату 3U.

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