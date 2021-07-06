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В Україні очікується нестійка погода: спека, місцями грози, град і шквали

Вівторок, 6 липня 2021, 14:00

Найближчої доби більшість областей України буде перебувати в полі підвищеного тиску, під впливом жаркого повітря, в той же час у південній і східній частинах країни очікується нестійка погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 7 липня в південній та східній частинах України місцями короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві в середу без опадів; температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

У четвер в Україні без опадів, лише вночі на крайньому півдні, вдень в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У столиці в четвер також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За словами Діденко, в подальшому антициклон витіснить дощі з території України, а спека посилиться.

Додатково: Вранці 6 липня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 24-26°, біля Приморського і Одеси - 20°, в Дніпрі поблизу Києва - 25°.

Теми: погода


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