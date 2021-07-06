В Україні очікується нестійка погода: спека, місцями грози, град і шквали
Найближчої доби більшість областей України буде перебувати в полі підвищеного тиску, під впливом жаркого повітря, в той же час у південній і східній частинах країни очікується нестійка погода.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook
Деталі: 7 липня в південній та східній частинах України місцями короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.
У Києві в середу без опадів; температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.
У четвер в Україні без опадів, лише вночі на крайньому півдні, вдень в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
У столиці в четвер також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.
За словами Діденко, в подальшому антициклон витіснить дощі з території України, а спека посилиться.
Додатково: Вранці 6 липня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 24-26°, біля Приморського і Одеси - 20°, в Дніпрі поблизу Києва - 25°.