Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Київраду "замінували": вимагають викуп у біткоїнах

Вівторок, 6 липня 2021, 16:15

До Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування – зловмисник вимагає викуп у 0,5 біткоїна. 

Джерело: секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook

Деталі: Співробітників та цивільних осіб частково евакуюють з будівлі. Бондаренко впевнений, що історія вигадана, проте все одно необхідно все перевірити.

Секретар Київради продемонстрував лист, який надійшов на пошту.

 

У ньому чоловік пише, що заклав вибухівку за адресою Хрещатик,36. Він також обіцяє підірвати будівлю, якщо впродовж доби не отримає викуп у 0,5 біткоїна. 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євро-2020: першим фіналістом стала збірна Італії

Збірна України з пляжного футболу відмовилася їхати на чемпіонат світу в Москву

ОПУ, СБУ, ДБР та інші: в Україні "впали" сайти держустанов

Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія

ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії

Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко

Усі новини...
Останні новини
02:59
У Британії найбільша з кінця січня кількість нових заражень коронавірусом
02:18
Кожен третій українець має антитіла до коронавірусу – Радуцький
01:40
Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 мільярдів
00:55
Частину України накриють дощі, грози і град
00:41
Євро-2020: першим фіналістом стала збірна Італії
00:25
Росія не завадила проведенню військових навчань Sea Breeze – Пентагон
23:39
фотоПогрожував застрелитись: поліція 13 годин вела перемовини з підозрюваним у вбивстві
23:05
Зеленський обговорив з главою Євроради підготовку до саміту Україна-ЄС
22:42
Збірна України з пляжного футболу відмовилася їхати на чемпіонат світу в Москву
22:04
Новини економіки: автоматичний арешт рахунків, нафтові рекорди через ОПЕК+
Усі новини...