Київраду "замінували": вимагають викуп у біткоїнах

До Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування – зловмисник вимагає викуп у 0,5 біткоїна.

Джерело: секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook

Деталі: Співробітників та цивільних осіб частково евакуюють з будівлі. Бондаренко впевнений, що історія вигадана, проте все одно необхідно все перевірити.

Секретар Київради продемонстрував лист, який надійшов на пошту.

У ньому чоловік пише, що заклав вибухівку за адресою Хрещатик,36. Він також обіцяє підірвати будівлю, якщо впродовж доби не отримає викуп у 0,5 біткоїна.