Київраду "замінували": вимагають викуп у біткоїнах
Вівторок, 6 липня 2021, 16:15
До Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування – зловмисник вимагає викуп у 0,5 біткоїна.
Джерело: секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook
Деталі: Співробітників та цивільних осіб частково евакуюють з будівлі. Бондаренко впевнений, що історія вигадана, проте все одно необхідно все перевірити.
Секретар Київради продемонстрував лист, який надійшов на пошту.
У ньому чоловік пише, що заклав вибухівку за адресою Хрещатик,36. Він також обіцяє підірвати будівлю, якщо впродовж доби не отримає викуп у 0,5 біткоїна.
Українська правда