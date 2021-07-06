Угорщина підтримує євроінтеграцію України, але після Західних Балкан - посол

Угорщина не проти майбутньої європейської інтеграції України, але після завершення процесу євроінтеграції Західних Балкан, яка відповідає її інтересам.

Про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто на форумі "Україна 30. Міжнародна політика", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Я розумію амбіції і бажання українського керівництва і українського суспільства, що ми (Європейський Союз - ред.) маємо прискорити процес євроінтеграції (України), але ми не повинні забувати, що є балканські країни, які вже "стоять у черзі", і процес інтеграції там ще не закінчений. Тому це має бути пріоритетом. Ми це дуже підтримуємо, це в інтересах Угорщини - підтримувати інтеграцію Західних Балкан", - сказав Ійдярто.

За його словами, слід також брати до уваги, що суспільства старих країн-членів ЄС з дедалі меншим ентузіазмом ставляться до подальшого розширення ЄС, і слід говорити відкрито про існування в Євросоюзі "інтеграційної втоми".

На думку угорського дипломата, необхідно знайти певний баланс між інтеграцією нових можливих кандидатів у члени ЄС, щодо яких є "бажання, готовність та енергія все це рухати" і потенціалом абсорбації в ЄС.

"Іноді це може викликати певні негативні почуття. Це не Угорщина, не Чеська Республіка, не Польща, які за інтеграцію, але ми маємо враховувати почуття та емоції так званої Старої Європи, тому що ЄС постійно змінюється, там весь час виникають нові питання, в тому числі конкурентоспроможності, і я просто показав декілька важливих тем, які ми маємо враховувати", - резюмував посол Угорщини.