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Франція обіцяє в найближчі дні відреагувати на російський "закон про шампанське"

Вівторок, 6 липня 2021, 18:06

Після прийняття Росією нового закону, дозволяє використовувати назву "шампанське" лише російським виробникам, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував реакцію Парижа найближчими днями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

У разі порушення Росією правил Світової організації торгівлі (СОТ) Франція, яка ще не повністю вивчила новий російський закон, зможе вжити юридичних заходів проти Москви, сказав міністр.

"Як тільки ми вивчимо всі обмеження (що передбачає російський закон), ми відреагуємо в найближчі дні на двосторонньому рівні з російською владою, а також на європейському рівні, щоб захищати інтереси наших виробників, і особливо наші географічні зазначення ", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

"Якщо випадково виявляться порушення правил Світової організації торгівлі, (...) ми будемо вживати дії (...). Я сподіваюся, що діалог дозволить вирішити ці труднощі", - додав він.

Раніше група виробників французького шампанського обурилася новим російським законом, який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

Як повідомляла "Європейська правда", 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино". Ще тоді  Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення.

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Теми: Франціясанкції


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