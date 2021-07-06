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ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії

Вівторок, 6 липня 2021, 20:56
ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії
фото: RFE

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила ініційовану Україною резолюцію, у якій засуджують окупацію РФ Криму та частини Донецької і Луганської областей та вимагають від Росії звільнити окуповані українські території.

Джерело: голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв у Facebook, російський РБК

Пряма мова Потураєва: "Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ щойно прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську протоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітаризацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства.

ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуацій у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян".

Деталі: Зазначається, що російська та білоруська делегації покинули засідання асамблеї.

Глава російської делегації Петро Толстой повідомив, що "асамблея включила до порядку чергову обурливу русофобську заяву, авторами якої передбачувано є наші найближчі злісні сусіди – Україна".
Росія так само запевняє, що резолюцію ухвалили нібито з порушенням регламенту.

Українська правда

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Теми: ОБСЄКримДонбасокупаціяРосія
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