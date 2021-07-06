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ОПУ, СБУ, ДБР та інші: в Україні "впали" сайти держустанов

Вівторок, 6 липня 2021, 21:53
ОПУ, СБУ, ДБР та інші: в Україні впали сайти держустанов

Увечері 6 липня українці могли спостерігати проблеми у роботі сайтів Офісу президента, спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ.

Джерело: "Українська правда", "Суспільне"

Деталі: Серед сайтів, які не працювали певний час - сайт Офісу президента, СБУ, ДБР, НАБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та Нацполіції.

Як пояснив "Суспільному" речник Служби безпеки Артем Дехтяренко, сайт СБУ недоступний через проблеми у роботі провайдера.

За словами речника, нині немає будь-якої інформації про те, що збій у роботі може бути пов’язаним зі зовнішнім втручанням. Він додав, що проблеми у роботі сайтів інших держустанов пов’язані з тим, що вони користуються послугами одного провайдера.

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Теми: Офіс президентаДБРНАБУСБУ
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