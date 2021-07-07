Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 мільярдів

Середа, 7 липня 2021, 01:40

Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило, що скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з IT-компанією Microsoft, на який також претендував інтернет-гігант Amazon.

Джерело: Міноборони США, DW, Reuters

Дослівно заява Міністерство оборони США: "З огляду на постійні зміни технологічного середовища, стало зрозуміло, що контракт на хмарний проєкт Jedi, (...) більше не відповідає вимогам задля покриття прогалин у можливостях міністерства оборони".

Деталі: Згідно з поширеною у вівторок, 6 липня, заявою американського оборонного відомства, проєкт зі створення хмарної системи під назвою Jedi більше не відповідає потребам міністерства.

Тепер, кажуть в американському оборонному відомстві, є необхідність провести новий тендер. Фаворитами цього тендеру вважаються компанії Amazon і Microsoft, однак можливі пропозиції від інших компаній також будуть розглянуті, пообіцяли в міноборони.

Проєкт Jedi передбачав створення хмарної системи для обміну інформацією з усіх родів військ в спільній системі з використанням штучного інтелекту (ШІ).

Десятирічний контракт компанія Microsoft отримала в жовтні 2019 року, хоч фаворитом під час тодішнього тендеру вважалася компанія Amazon. Тоді Amazon позивалася проти Пентагону в суді через цей контракт.

У компанії звинуватили, зокрема, тодішнього президента Дональда Трампа у зловживанні своїм впливом. Трамп нерідко дозволяв собі вкрай критичні випади в бік засновника Amazon Джефа Безоса, котрий також володіє виданням Washington Post, який часто критично відгукується про Трампа.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Наглядова рада "Нафтогазу" не стала приймати рішення щодо відсторонення Вітренка

Нацбанк почув нарікання і змінить дизайн монет 1 та 2 гривні

оновленоРудьковського випустили з-під варти

Кабмін погодив нову голову Івано-Франківської ОДА

Вбили президента Гаїті

фото"Справа про катери": директора "Кузні на Рибальському" арештували, застава – 443 млн

Усі новини...
США
Хакери, пов'язані з Росією, зламали сервери Республіканської партії Штатів – ЗМІ
Росія не завадила проведенню військових навчань Sea Breeze – Пентагон
Посольство США у Києві може очолити Джордж Кент, він свідчив проти Луценка і Джуліані – ЗМІ
Останні новини
17:31
На Херсонщині чоловік вкрав 4 га землі біля моря – прокуратура
17:30
Парламент Швеції підтримав повернення на посаду прем’єра, якому раніше оголосив недовіру
17:17
Коболєв каже, що з березня минулого року виплат не отримував – Нафтогаз заперечує
17:16
У НАТО натякнули, що для ПДЧ або членства недостатньо виконання певних критеріїв
17:15
Колишня речниця Зеленського опублікувала уривок власної книги
17:12
фотоДружина Єсипенка пікетувала під Офісом президента
17:11
У МОЗ розслідують справу щодо незаконного продажу COVID-вакцини Pfizer у приватній клініці
17:10
ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи "Слуги народу" і Компартії Китаю багато в чому збігаються
17:00
Підозрюваний у зґвалтуванні втік з управління поліції у Києві: піймали на даху
16:57
Відсторонений Мамедов просить СБУ показати "таємні листи" Венедіктовій щодо нього
Усі новини...