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COVID в Україні: 610 нових хворих, 458 госпіталізованих за добу 

Середа, 7 липня 2021, 08:21
COVID в Україні: 610 нових хворих, 458 госпіталізованих за добу 

За добу 6 липня в Україні зафіксували 610 нових підтверджених випадків COVID-19 і 33 летальних випадки від коронавірусної хвороби, госпіталізували 458 осіб, одужали 1 666 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Лідером за кількістю інфікованих залишається столиця. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Серед нових хворих 40 дітей та 20 медпрацівників.

За добу протестовано:  методом ПЛР – 20 240 осіб, методом ІФА –  9 189 осіб,  експрес-тестами – 16 739 осіб.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 238 974 осіб, із них одужали 2 174 353 особи, померли 52 537 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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