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Країни Люблінського трикутника підписали декларацію з підтримкою членства України в НАТО і ЄС

Середа, 7 липня 2021, 09:01

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі - підписали три спільні документи, в тому числі щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час прямого включення з Литви, повідомляє "Європейська правда".

"Перший документ – це декларація про спільну історичну спадщину та спільні цінності. В ньому ми констатуємо те, що об’єднує наші країни не лише в минулому, але і майбутньому. В майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - сказав Кулеба.

Другий документ – це дорожня карта розвитку Люблінського трикутника, яка включає різні питання від економіки до протидії гібридним загрозам.

І третій затверджений міністрами документ – це план заходів з протидії дезінформації.

"Три наші країни мають унікальний досвід у протидії російській дезінформації. Україна володіє безцінним досвідом того, як працює російська дезінформація і як їй протидіяти. Три країни об’єднають зусилля, не лише, щоб спільно боротися проти дезінформації, але і щоб інші країни могли користуватися нашим досвідом", - сказав міністр.

Зазначимо, що 7-8 липня у Литві відбудеться Міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

Теми: євроінтеграціяЄвропаЄС


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