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Зеленський хоче спільне з Литвою Євро з баскетболу

Середа, 7 липня 2021, 11:10
Зеленський хоче спільне з Литвою Євро з баскетболу

Президент Володимир Зеленський у Вільнюсі запропонував організувати спільне проведення Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу на тлі проблем литовської національної збірної.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський виступав на відкритті Міжнародної конференції з реформ в Україні, і заявив про бажання провести Євробаскет спільно з Литвою.

"Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу", – сказав Зеленський у своєму виступі.

Заява Зеленського прозвучала на тлі найсумнішої сторінки в сучасній історії збірної Литви з баскетболу. У неділю литовці у себе вдома програли Словенії фінальний матч кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Збірна Литви пропустить Олімпійські ігри вперше після відновлення державної незалежності і для країни, де баскетбол є найпопулярнішим видом спорту, це була дуже неочікувана і неприємна новина.

Після гри у Каунасі литовський президент Гітанас Науседа, який сьогодні відкривав форум із Зеленським, особисто прийшов до роздягальні збірної, щоб заспокоїти гравців після невдалого результату.

 

"Ви віддали всі сили та створювали свято для людей. Дякую за вашу боротьбу. Наступного разу перемога знову буде за нами! Поки в Литві є баскетбольні вболівальники, поки скандуємо ЛИТ-ВА, баскетбол буде!", - написав він пізніше на своїй сторінці у Facebook.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЛитваспорт
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