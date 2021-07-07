Трамп розповідав, що "Гітлер зробив багато хорошого" для економіки Німеччини

У 2018 році під час візиту в Європу з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни колишній президент США Дональд Трамп розповідав своєму начальнику штабу Джону Келлі, що "Гітлер зробив багато хорошого".

Джерело: The Guardian

Деталі: Про це в своїй книзі написав Майкл Бендер з Wall Street Journal.

Бендер пише, що зауваження колишнього президента США в 2018 році "приголомшило" Келлі, відставного генерала морської піхоти США.

Трамп зробив це зауваження під час імпровізованого уроку історії, на якому Келлі "нагадав президенту, на чиєму боці були країни під час конфлікту" і "поєднав точки від Першої світової війни до Другої світової війни і всіма звірствами Гітлера".

Бендер - один з авторів, які брали інтерв'ю у Трампа після закінчення його президентського сроку.

Він повідомляє, що Трамп заперечував зауваження про Гітлера.

Неназвані джерела повідомили Бендеру, що Келлі "сказав президенту, що він був неправий, але Трампа це не зупинило", підкресливши відновлення економіки Німеччини за часів Гітлера в 1930-і роки.

Автор пише, що "Келлі знову відступив, і доводив, що німецькому народові було б краще бути бідним, ніж піддатися нацистському геноциду".

Бендер додає, що Келлі сказав Трампу, що навіть якщо його твердження про німецьку економіку за нацистів після 1933 року було правдою, "ви ніколи не зможете сказати що-небудь на підтримку Адольфа Гітлера. Ти просто не можеш".

Під час своєї поїздки в Європу Трамп зіткнувся з серйозними проблемами, крім звичайних конфліктів з іншими світовими лідерами.

Повідомлялося, що він називав загиблих у війні американських солдатів "невдахами" і "лохами".

Келлі, чий син був убитий в Афганістані в 2010 році, залишив Білий дім на початку 2019 року. З тих пір він критикував Трампа, розповідаючи друзям, що президент, якому він служив, був "найнедосконалішою людиною, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті".

Бендер пише, що Келлі доклав усіх зусиль, щоб подолати "разючу зневагу Трампа до історії".