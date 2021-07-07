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Кабмін просить РНБО ввести санкції проти фізосіб Білорусі

Середа, 7 липня 2021, 14:46
Фото з сайту Кабміну

Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Білорусі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", засідання уряду 7 липня 

Деталі: Пропозиції щодо санкцій внесли з метою захисту національних інтересів.

Перелік осіб не додається.

Повідомляється, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.

Теми: Кабінет міністрівРНБОБілорусьсанкції


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