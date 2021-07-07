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Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом

Середа, 7 липня 2021, 11:29

Президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Вільнюсі на пресконференції із президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Чого ми (Україна, - ред.) очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеку, економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати. Сьогодні ми відчуваємо двопартійну підтримку і ми вдячні Сполученим Штатам", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що українська сторона ще не має підтверджених дат візиту президента Володимира Зеленського до США, але до нього активно готуються. 

Як відомо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня. 

Теми: ЗеленськийБайден


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