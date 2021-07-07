Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом

Середа, 7 липня 2021, 11:29
Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом

Президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Вільнюсі на пресконференції із президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Чого ми (Україна, - ред.) очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеку, економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати. Сьогодні ми відчуваємо двопартійну підтримку і ми вдячні Сполученим Штатам", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що українська сторона ще не має підтверджених дат візиту президента Володимира Зеленського до США, але до нього активно готуються. 

Як відомо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: